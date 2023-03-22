Хавбек «Химок» Бикел дисквалифицирован на два матча РПЛ
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что полузащитник «Химок» Жаниу Бикел дисквалифицирован на два матча чемпионата России за грубую игру в матче 20-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).
Хавбек получил удаление на 29-й минуте матча.
«Грубая игра Бикела из «Химок». Дисквалифицирован на два матча РПЛ», — заявил Григорьянц.
В текущем сезоне 27-летний футболист сыграл три матча за подмосковный клуб и отдал одну результативную передачу. Он присоединился к «Химкам» в феврале 2023 года.
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|
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|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
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|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
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|10
|5
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|
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|
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|
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|19
|
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|2
|11
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|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
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|19-41
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|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
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Локомотив
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|1
|1
|
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Торпедо М
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|1
|4
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|
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Локомотив
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|1
|4
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