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Харлачев: «Не думаю, что даже с Глебовым «Динамо» станет чемпионом»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Бывший полузащитник «Динамо» Евгений Харлачев прокомментировал переход полузащитника «Ростова» Данила Глебова в стан бело-голубых.

«Глебов — очень добротный футболист, который должен помочь «Динамо». На его позиции тренерский штаб использует игроков, для которых амплуа опорного полузащитника не родное. Но, возможно, Глебов не впишется в состав за такой короткий отрезок. Не думаю, что даже с Глебовым «Динамо» станет чемпионом. Бело-голубые будут где-то рядом с первым местом, но не займут его. Чего-то им не хватит», — сказал Харлачев Metaratings.ru.

20 февраля «Динамо» официально объявило о переходе Глебова из «Ростова». 25-летний футболист — воспитанник томского футбола. За «Ростов» он выступал с января 2019 года. В 191 матче на его счету 12 голов и 17 результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Глебова составляет 8 миллионов евро.

После 18 туров в нынешнем сезоне РПЛ команда Марцела Лички занимает четвертое место в турнирной таблице с 35 очками. 2 марта «динамовцы» встретятся с «Ростовом» в матче 19-го тура РПЛ.

Источник: Metaratings.ru
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Данил Глебов
Евгений Харлачев
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
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