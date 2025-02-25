Харлачев: «Не думаю, что даже с Глебовым «Динамо» станет чемпионом»

Бывший полузащитник «Динамо» Евгений Харлачев прокомментировал переход полузащитника «Ростова» Данила Глебова в стан бело-голубых.

«Глебов — очень добротный футболист, который должен помочь «Динамо». На его позиции тренерский штаб использует игроков, для которых амплуа опорного полузащитника не родное. Но, возможно, Глебов не впишется в состав за такой короткий отрезок. Не думаю, что даже с Глебовым «Динамо» станет чемпионом. Бело-голубые будут где-то рядом с первым местом, но не займут его. Чего-то им не хватит», — сказал Харлачев Metaratings.ru.

20 февраля «Динамо» официально объявило о переходе Глебова из «Ростова». 25-летний футболист — воспитанник томского футбола. За «Ростов» он выступал с января 2019 года. В 191 матче на его счету 12 голов и 17 результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Глебова составляет 8 миллионов евро.

После 18 туров в нынешнем сезоне РПЛ команда Марцела Лички занимает четвертое место в турнирной таблице с 35 очками. 2 марта «динамовцы» встретятся с «Ростовом» в матче 19-го тура РПЛ.