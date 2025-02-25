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Орешкин: «База ЦСКА будет соответствовать всем необходимым требованиям для профессионального футбольного клуба»

Константин Белов
Корреспондент

Заместитель руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин отметил, что новая база ЦСКА в Подмосковье будет соответствовать всем необходимым требованиям для профессионального футбольного клуба.

25 февраля в деревне Мыщецкое в Московской области бал заложен первый камень в основании базы ЦСКА. Орешкин присутствовал на церемонии.

— Сегодня важный день для очередного кирпичика в нашем совместном доме, футбольном клубе ЦСКА. Строительство дома — это всегда очень непростая история. И очень важно, чтобы у него был прочный фундамент — это ценности. Мы хорошо знаем те ценности, которые заложены в культурный код ЦСКА, — это уважение как к своему коллективу, так и к соперникам. Это ценности ответственности перед большой армией болельщиков и членов семьи ЦСКА, ценности взаимовыручки, взаимоподдержки, честности и доверия.

Эти семейные ценности долгие годы составляют сердце, культурный код нашего футбольного клуба. Второй уровень — это люди и идеи. Я очень рад, что сегодня в этой закладке камня участвуют те люди, которые в ЦСКА уже находятся на протяжении десятилетий, а также те, кто недавно присоединился. Очень здорово, что в клубе сегодня есть люди, которые реализуют самые смелые идеи и в медицине, и во внедрении искусственного интеллекта, и в общении с болельщиками и СМИ. Этот сплав носителей ценностей, опыта и новых идей — то, что помогает ЦСКА оставаться лидером российского футбола и становиться сильнее.

Конечно же, очень важно, где реализуют свои идеи люди, обладающие вышеперечисленными ценностями. Инфраструктура — это стадион, база, детско-юношеская школа. В ЦСКА, слава богу, очень хороший стадион. Хочется за это спасибо сказать Евгению Ленноровичу Гинеру, Сергею Борисовичу Иванову. Мы все прекрасно понимаем, что без поддержки президента тот проект не был бы реализован, и сейчас у нас есть возможность наслаждаться прекрасным стадионом.

Сейчас мы закладываем камень в строительство базы, которая находится в прекрасном месте. Это непростой проект, но главное, что база будет соответствовать всем необходимым требованиям для профессионального футбольного клуба. Большую благодарность за поддержку мы выражаем Андрею Юрьевичу Воробьеву. Надеюсь, с 2028-го команда здесь будет базироваться на постоянной основе. Третий элемент, который нам еще предстоит доработать, — это новая детская спортивная школа. Эту задачу мы тоже доведем до нужного уровня. Спасибо всем тем, кто работал над этим проектом, правительству Московской области, которое играет ключевую роль в реализации.

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Максим Орешкин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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