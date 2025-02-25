Орешкин: «База ЦСКА будет соответствовать всем необходимым требованиям для профессионального футбольного клуба»

Заместитель руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин отметил, что новая база ЦСКА в Подмосковье будет соответствовать всем необходимым требованиям для профессионального футбольного клуба.

25 февраля в деревне Мыщецкое в Московской области бал заложен первый камень в основании базы ЦСКА. Орешкин присутствовал на церемонии.

— Сегодня важный день для очередного кирпичика в нашем совместном доме, футбольном клубе ЦСКА. Строительство дома — это всегда очень непростая история. И очень важно, чтобы у него был прочный фундамент — это ценности. Мы хорошо знаем те ценности, которые заложены в культурный код ЦСКА, — это уважение как к своему коллективу, так и к соперникам. Это ценности ответственности перед большой армией болельщиков и членов семьи ЦСКА, ценности взаимовыручки, взаимоподдержки, честности и доверия.

Эти семейные ценности долгие годы составляют сердце, культурный код нашего футбольного клуба. Второй уровень — это люди и идеи. Я очень рад, что сегодня в этой закладке камня участвуют те люди, которые в ЦСКА уже находятся на протяжении десятилетий, а также те, кто недавно присоединился. Очень здорово, что в клубе сегодня есть люди, которые реализуют самые смелые идеи и в медицине, и во внедрении искусственного интеллекта, и в общении с болельщиками и СМИ. Этот сплав носителей ценностей, опыта и новых идей — то, что помогает ЦСКА оставаться лидером российского футбола и становиться сильнее.

Конечно же, очень важно, где реализуют свои идеи люди, обладающие вышеперечисленными ценностями. Инфраструктура — это стадион, база, детско-юношеская школа. В ЦСКА, слава богу, очень хороший стадион. Хочется за это спасибо сказать Евгению Ленноровичу Гинеру, Сергею Борисовичу Иванову. Мы все прекрасно понимаем, что без поддержки президента тот проект не был бы реализован, и сейчас у нас есть возможность наслаждаться прекрасным стадионом.

Сейчас мы закладываем камень в строительство базы, которая находится в прекрасном месте. Это непростой проект, но главное, что база будет соответствовать всем необходимым требованиям для профессионального футбольного клуба. Большую благодарность за поддержку мы выражаем Андрею Юрьевичу Воробьеву. Надеюсь, с 2028-го команда здесь будет базироваться на постоянной основе. Третий элемент, который нам еще предстоит доработать, — это новая детская спортивная школа. Эту задачу мы тоже доведем до нужного уровня. Спасибо всем тем, кто работал над этим проектом, правительству Московской области, которое играет ключевую роль в реализации.