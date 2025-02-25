Орешкин: «База ЦСКА будет соответствовать всем необходимым требованиям для профессионального футбольного клуба»
Заместитель руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин отметил, что новая база ЦСКА в Подмосковье будет соответствовать всем необходимым требованиям для профессионального футбольного клуба.
25 февраля в деревне Мыщецкое в Московской области бал заложен первый камень в основании базы ЦСКА. Орешкин присутствовал на церемонии.
— Сегодня важный день для очередного кирпичика в нашем совместном доме, футбольном клубе ЦСКА. Строительство дома — это всегда очень непростая история. И очень важно, чтобы у него был прочный фундамент — это ценности. Мы хорошо знаем те ценности, которые заложены в культурный код ЦСКА, — это уважение как к своему коллективу, так и к соперникам. Это ценности ответственности перед большой армией болельщиков и членов семьи ЦСКА, ценности взаимовыручки, взаимоподдержки, честности и доверия.
Эти семейные ценности долгие годы составляют сердце, культурный код нашего футбольного клуба. Второй уровень — это люди и идеи. Я очень рад, что сегодня в этой закладке камня участвуют те люди, которые в ЦСКА уже находятся на протяжении десятилетий, а также те, кто недавно присоединился. Очень здорово, что в клубе сегодня есть люди, которые реализуют самые смелые идеи и в медицине, и во внедрении искусственного интеллекта, и в общении с болельщиками и СМИ. Этот сплав носителей ценностей, опыта и новых идей — то, что помогает ЦСКА оставаться лидером российского футбола и становиться сильнее.
Конечно же, очень важно, где реализуют свои идеи люди, обладающие вышеперечисленными ценностями. Инфраструктура — это стадион, база, детско-юношеская школа. В ЦСКА, слава богу, очень хороший стадион. Хочется за это спасибо сказать Евгению Ленноровичу Гинеру, Сергею Борисовичу Иванову. Мы все прекрасно понимаем, что без поддержки президента тот проект не был бы реализован, и сейчас у нас есть возможность наслаждаться прекрасным стадионом.
Сейчас мы закладываем камень в строительство базы, которая находится в прекрасном месте. Это непростой проект, но главное, что база будет соответствовать всем необходимым требованиям для профессионального футбольного клуба. Большую благодарность за поддержку мы выражаем Андрею Юрьевичу Воробьеву. Надеюсь, с 2028-го команда здесь будет базироваться на постоянной основе. Третий элемент, который нам еще предстоит доработать, — это новая детская спортивная школа. Эту задачу мы тоже доведем до нужного уровня. Спасибо всем тем, кто работал над этим проектом, правительству Московской области, которое играет ключевую роль в реализации.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
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2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|7
|
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Максим Глушенков
Зенит
|6
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
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Педро
Зенит
|4
|
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Маркиньос
Спартак
|4
|
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1