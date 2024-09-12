Хапов: «Когда общались с Дзюбой, он сказал — обязательно найдет себе клуб»

Тренер вратарей «Локомотива» Заур Хапов поделился мнением о будущем экс-нападающего железнодорожников Артема Дзюбы.

— Дзюба — великолепный футболист, который очень сильно помог «Локомотиву» в самое трудное время. Я всегда это буду говорить, и все это видят и знают. Когда Артем в хорошей форме, он очень полезен. Не знаю, какие у него сейчас мысли — последний раз, когда мы с ним общались, он сказал, что обязательно будет играть, найдет команду. Это было когда он уходил.

Не знаю, как сейчас ситуация обстоит, есть ли какие-то переговоры. Ну, может, надо подождать до самого конца трансферного окна. Иногда все решается в последний момент, — сказал Хапов «РБ Спорт».

Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года. В составе железнодорожников он провел 39 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал девять голевых передач.