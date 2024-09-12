В махачкалинском «Динамо» уже не ждут ответ от Джикии по возможному переходу

Генеральный директор «Динамо» Шамиль Газизов ответил на вопрос о возможном подписании защитника Георгия Джикии.

«Ответа (от Джикии) нет. Ждем ли его до конца дня? Не ждем», — сказал Газизов ODDS.ru.

Ранее руководство махачкалинского клуба неоднократно заявляло о желании пригласить Джикию. Сообщалось, что с защитником были обсуждены возможные условия перехода. Трансферное окно в России закрывается в ночь с 12 на 13 сентября.