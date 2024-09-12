Мостовой: «Замечательно, что Станкович пригласил меня в «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал, что согласен пройти стажировку в московском клубе.

Ранее главный тренер красно-белых Деян Снаткович заявил, что готов принять Мостового на стажировку в своем штабе.

«Станкович пригласил меня в «Спартак»? Это же замечательно, я всегда говорил, что в первую очередь буду рассматривать стажировку у Станковича в «Спартаке». Теперь нужно как-то найти время и удобный случай для этого. Графики-то у всех разные», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

11 сентября Мостовой входил в тренерский штаб Олега Романцева в матче звезд «Спартака». Станкович возглавлял их соперника. В итоге команда Романцева одержала победу со счетом 3:2.