«Хапов остановил мяч пузом». Евсеев рассказал о пользе лишнего веса в футболе

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, что лишний вес в футболе может принести пользу. Специалист пересказал историю экс-голкипера владикавказского «Спартака» (сейчас — «Алания») Заура Хапова.

— Иногда лишний вес даже выручает, — сказал Евсеев в интервью «СЭ».

— Поясните, пожалуйста.

— Заур Хапов любит рассказывать одну историю. Когда он за «Аланию» играл против дортмундской «Боруссии», то смог отбить удар Шапюиза буквально с метра. И знаете, каким образом?

— Каким же?

— Он остановил мяч боком, пузом. Потом признавался: «Если бы у меня не было лишних семи килограммов, то пришлось бы вынимать мяч из сетки. А так — сыграли вничью». (Виталий Айрапетов, Мария Маркова)

Полностью интервью Евсеева