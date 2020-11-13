Актер, сценарист, один из основателей театра «Квартет И» Ростислав Хаит высказался о скандале с Артемом Дзюбой.

— Помните свою первую мысль, когда услышали об истории с Дзюбой?

— Ну, смотреть видео точно не стал. Вспомнил фразу из нашего фильма «День выборов-2». Когда рухнул мост, кремлевские чиновники тихо переговариваются, один из них произносит: «У кого из нас мост не падал?» Здесь та же история. Мы все грешны. А те, кто слил ролик в Сеть, — подонки.

— Шуток на эту тему было много. Хоть одна запомнилась?

— Меня больше впечатлила фотография, где молодой Джо Байден здоровается за руку с Андреем Громыко. Подпись такая: «Первым 46-го президента США поздравил товарищ Громыко». Вот это очень смешно.

— Вам жалко Дзюбу?

— Не сомневаюсь, с ним будет все в порядке. Дзюба умеет преодолевать трудности. С «Краснодаром» для Артема был тяжелый матч, но он справился. Я, правда, не понял, почему его лишили капитанской повязки. Наверное, «Зенит» должен был хоть как-то отреагировать. Если Дзюбе все объяснили, и он не в обиде, — проблем нет. Думаю, время спустя снова станет капитаном.

— Еще и зенитовские фанаты ему войну объявили.

— Требовать от этой публики нравственных высот и соответствия моральным ориентирам бессмысленно. Советую Дзюбе сосредоточиться на футболе и не обращать внимания на болельщиков. Впрочем, он и без меня все это знает. В какой-то момент забьет решающий мяч — и фанаты снова полюбят Артема. (Александр Кружков)

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