Хацкевич рассказал за счет чего «Ротор» отобрал очки у «Динамо»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич после ничьей с «Динамо» в матче 2-го тура российской премьер-лиги (0:0) прокомментировал итоги встречи.

— Тяжелая игра для «Ротора», — заявил он. — Для нас это хороший опыт. «Динамо» позволяло нам выходить из обороны, но не хватало агрессии впереди. Начало второго тайма было за москвичами, но мы выдержали их натиск. У нашей команды было мало продвижения вперед, с этим есть определенные проблемы. Главное, что уезжаем из Москвы не с нулем очков в турнирной таблице. (Севастиан Терлецкий)