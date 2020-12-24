Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич рассказал о работе с грузинскими футболистами. В волгоградской команде их четверо — Соломон Кверквелия, Зурико Давиташвили, Бека Микелтадзе и Николай Кипиани, у которого российский паспорт.

— Когда-то вы говорили: «Один грузин в команде — хорошо, два — уже проблема, а три — начинаются танцы и шашлыки». В «Роторе» четыре грузина...

— Ха! Вы процитировали мое интервью времен киевского «Динамо», когда играл там вместе с Каладзе и Деметрадзе. С ними действительно было очень весело. В «Роторе — то же самое. Заканчивается матч или тренировка — в раздевалке шум-гам. Парни что-то громко обсуждают на своем языке, уморительно жестикулируют, врубают грузинскую музыку...

— Работать-то с ними легко?

— Да. Все четверо — профессионалы, с уважением относятся к принципам, по которым живет команда.

— У кого из них хуже с русским?

— У Микелтадзе.

— Истории были?

— Такие, как с Каладзе? Не-е-ет.

— А что с Каладзе?

— Он только-только перешел в киевское «Динамо», по-русски почти не говорил. Я ему помогал. Как-то на машине ехали по городу, вдруг Каха положил мне руку на колено и спросил: «Ты сэгодня адна дома?» Я вздрогнул.

— Еще бы.

— Руку с колена убрал и ответил: «Каха, вообще-то я женат». Он начал хохотать. Потом объяснил, что имел в виду совершенно не то, о чем я подумал. Хотел узнать, можем ли мы вечером посидеть в ресторане. Но получилось слишком интимно.

— Да уж. Расскажите, сколько лишних килограммов было у Кверквелии, когда приехал в «Ротор»? Восемь?

— Меньше. Но и они бросались в глаза. Благодаря работе с тренером по физподготовке привел себя в порядок, набрал форму. Конечно, иногда мы рисковали, выпуская Кверквелию в «старте», поскольку видели — на сто процентов еще не готов. Но рассчитывали на его опыт и мастерство.

— Оправданно?

— Не всегда. Чтобы стать прежним Кверквелия, который был столпом обороны «Локомотива», коэффициент надежности надо повышать.

— Ананидзе, ваш пятый грузин, в Волгограде не задержался.

— Он поступил честно. Когда осознал, что из-за травмы колена «Ротору» не помощник, предложил разорвать контракт. Думаю, не каждый футболист в той ситуации повел бы себя так же.

— Тогда вы обронили в интервью: «Ананидзе позвонил мне и сказал, что, скорее всего, с футболом придется заканчивать». Сам Джано это сразу опроверг, заверил, что к январю будет готов на 100 процентов.

— Возможно, я неправильно его понял. (Александр Кружков)

Полностью интервью Александра Хацкевича — на сайте «СЭ»