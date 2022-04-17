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Сегодня, 15:30

«Крылья Советов» — «Краснодар»: команды назвали стартовые составы на матч 25-го тура РПЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Краснодара» на матч 25-го тура Тинькофф чемпионата России по футболу.

«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Бейл, Зиньковский, Якуба, Ежов, Коваленко, Глушенков, Сарвели.

Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Барач, Тепляков, Липовой, Смирнов, Витюгов, Пиняев, Соколов, Игнатьев, Цыпченко.

«Краснодар»: Сафонов, Чернов, Мартынович, Бородин, Исаенко, Якимов, Рейхмен, Кривцов, Ильин, Манелов, Олусегун.

Запасные: Городов, Агкацев, Сорокин, Литвинов, Мацукатов, Апеков, Волков, Самко.

Матч «Крылья Советов» — «Краснодар» состоится сегодня, 17 апреля. Начало — в 16.30 (мск).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
17 апр, 16:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Краснодар

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 2 : 0
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 1 : 1
16.04 16:30
Зенит – Урал
 3 : 1
16.04 19:00
Спартак – Рубин
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17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 1 : 2
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
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