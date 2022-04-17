«Крылья Советов» — «Краснодар»: команды назвали стартовые составы на матч 25-го тура РПЛ

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Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Краснодара» на матч 25-го тура Тинькофф чемпионата России по футболу.

«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Бейл, Зиньковский, Якуба, Ежов, Коваленко, Глушенков, Сарвели.

Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Барач, Тепляков, Липовой, Смирнов, Витюгов, Пиняев, Соколов, Игнатьев, Цыпченко.

«Краснодар»: Сафонов, Чернов, Мартынович, Бородин, Исаенко, Якимов, Рейхмен, Кривцов, Ильин, Манелов, Олусегун.

Запасные: Городов, Агкацев, Сорокин, Литвинов, Мацукатов, Апеков, Волков, Самко.

Матч «Крылья Советов» — «Краснодар» состоится сегодня, 17 апреля. Начало — в 16.30 (мск).