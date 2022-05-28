Хачатурянц: «Ухожу ли я? Есть вещи, которые никто не может комментировать до общего собрания»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос по поводу своего возможного ухода с поста главы РПЛ.

«Ухожу ли я? Есть вещи, которые никто не может комментировать до общего собрания. Будет общее собрание, у нас большая повестка, этого вопроса нет», — заявил Хачатурянц.