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Хачатурянц: «Ухожу ли я? Есть вещи, которые никто не может комментировать до общего собрания»

Ашот Хачатурянц прокомментировал свой возможный уход с поста главы РПЛ
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ашот Хачатурянц.
Фото РФС

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос по поводу своего возможного ухода с поста главы РПЛ.

«Ухожу ли я? Есть вещи, которые никто не может комментировать до общего собрания. Будет общее собрание, у нас большая повестка, этого вопроса нет», — заявил Хачатурянц.

Ранее сообщалось, что Хачатурянц по собственному желанию по окончании нынешнего сезона оставит пост главы РПЛ.

РФС
Ашот Хачатурянц
0
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