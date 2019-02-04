Гжегож Крыховяк: "Локомотив" хочет выиграть чемпионат. Все еще возможно"

Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк верит, что его команда может стать чемпионом России и в нынешнем сезоне.

- Были ли у тебя возможности остаться в Западной Европе, чтобы играть в топ-лигах?

- Да, но я выбрал "Локомотив", потому что это был действительно впечатляющий проект.

- Играя за "Локомотив", какой твой главный вызов?

- Выиграть чемпионат. Здесь пять команд борются за титул. Мы начали сезон не очень хорошо, но все еще возможно. Мы будем играть с конкурентами дома. Нам будет непросто, но я думаю, что мы можем выиграть и бороться до конца. Мы постараемся показать свои лучшие качества. Мы хотим выиграть чемпионат, - сказал поляк в интервью клубной пресс-службе.

29-летний Гжегож Крыховяк в текущем сезоне провел 24 матча за "Локомотив" и забил один мяч при четырех голевых передачах.

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