ЦСКА не получал от «Спартака» предложений по Медине

ЦСКА не получал от «Спартака» предложений о трансфере полузащитника Хесуса Медины, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, стороны не ведут переговоры о переходе парагвайского футболиста, а появившиеся слухи об этом могут быть следствием работы агентов.

Ранее агент Медины опроверг информацию о переговорах со «Спартаком».

В сезоне-2022/23 Медина забил 11 голов и сделал 8 результативных передач в 33 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.