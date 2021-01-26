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Гусев прокомментировал аренду форварда ЦСКА Гайча в «Беневенто»

18:06
Адольфо Гайч. Фото Reuters
Адольфо Гайч. Фото Reuters
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Экс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал информацию об аренде форварда армейцев Адольфо Гайча в итальянский «Беневенто». Клуб серии A сейчас остается главным претендентом на 21-летнего аргентинца.

— Я бы не был сильно категоричен, — сказал Гусев «СЭ». — Бывает такое, когда у футболиста не пошло в новой команде, вот и все. Отнесся к этому трансферу спокойно. Если не идет у человека — надо пробовать получать игровую практику в другой команде.

В числе претендентов на Гайча также называются итальянские «Парма» и «Болонья» и бельгийские «Антверпен» и «Генк». Кроме того, шла речь об интересе «Дженоа», но стороны не смогли договориться об условиях.

Гайч в сезоне-2020/21 провел 18 матчей, забил 1 гол и отдал один результативный пас.
(Владимир Пушкарев)

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