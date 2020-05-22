Гуренко считает, что следующий год работы будет определяющим для Гончаренко

Бывший игрок «Локомотива» Сергей Гуренко считает, что следующий сезон будет очень важным для ЦСКА. Красно-синие продлили контракт с главным тренером Виктором Гончаренко до 2021 года.

— Считаю, что следующий год работы будет определяющим для Гончаренко, — цитируют «Известия» Гуренко. — У ЦСКА сейчас самый перспективный состав в России, и новый сезон станет очень важным. Думаю, в очередном розыгрыше РПЛ Ганчаренко нужно будет выиграть чемпионат, чтобы договор с ним снова продлили. Молодые игроки ЦСКА должны уже полностью раскрыться. Да, они допускали детские ошибки, но сейчас уже заматерели, и следующий сезон будет определяющим для них.