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Гуренко считает, что следующий год работы будет определяющим для Гончаренко

02:44
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Бывший игрок «Локомотива» Сергей Гуренко считает, что следующий сезон будет очень важным для ЦСКА. Красно-синие продлили контракт с главным тренером Виктором Гончаренко до 2021 года.

— Считаю, что следующий год работы будет определяющим для Гончаренко, — цитируют «Известия» Гуренко. — У ЦСКА сейчас самый перспективный состав в России, и новый сезон станет очень важным. Думаю, в очередном розыгрыше РПЛ Ганчаренко нужно будет выиграть чемпионат, чтобы договор с ним снова продлили. Молодые игроки ЦСКА должны уже полностью раскрыться. Да, они допускали детские ошибки, но сейчас уже заматерели, и следующий сезон будет определяющим для них.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1013843/sevastian-terletckii/piatyi-poshel-pochemu-tcska-sokhranil-svoego-trenera

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