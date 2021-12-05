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Гурам Аджоев отметил волевые качества игроков «Арсенала» после победы над «Химками»

16:48
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Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев подвел итоги матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок» (2:1).

«Тяжелейшая игра, за которую очень благодарен ребятам, тренерскому штабу, всем, кто переживал за нас. И мы, и соперник понимали, что это игра за шесть очков. Проигрывать в таком матче 0:1 и в итоге вырвать победу это значит проявить волю и характер. Сегодня мы еще раз убедились, что такие качества у тульского «Арсенала» есть. Это очень приятно и важно. До зимней паузы у нас остается игра в Москве с ЦСКА. Сейчас нужно спокойно подготовиться к этому матчу и отыграть его на максимуме», — приводит слова Аджоева пресс-служба тульского клуба.

Благодаря победе «Арсенал» поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы, набрав 19 очков после 17 матчей.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 17-й тур
05 дек, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
1:2
Арсенал Т
Голы
Мирзов, 36 (1:0), Давиташвили, 61 (1:1), Кангва, 87 (1:2)
Химки
Лантратов Дагерстоль Идову Набиуллин Данилкин (Сабович, 25 ) Филин (Трошечкин, 16 ) Стоинович Глушаков Кухарчук Мирзов Адеми (Долгов, 12 )
Арсенал Т
Коченков Сокол Радакович Смольников (Беляев, 90) Степанов Гулиев Чаушич Давиташвили Кангва Марков (Луценко, 76) Кангва
Предупреждения
Глушаков 27, Идову 32, Набиуллин 85  -  Кангва 22, Чаушич 83
Удаления
Идову 90 (вторая ж.к)
Судьи
Кукуляк (Калуга) Кобзев (Москва) Ширяев (Ставрополь)
ВАР
Кукуян (Сочи) Мурашов (Москва)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Ахмат 1
Матч завершен

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85

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Иван Шитик все материалы автора

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