Гурам Аджоев отметил волевые качества игроков «Арсенала» после победы над «Химками»
Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев подвел итоги матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок» (2:1).
«Тяжелейшая игра, за которую очень благодарен ребятам, тренерскому штабу, всем, кто переживал за нас. И мы, и соперник понимали, что это игра за шесть очков. Проигрывать в таком матче 0:1 и в итоге вырвать победу это значит проявить волю и характер. Сегодня мы еще раз убедились, что такие качества у тульского «Арсенала» есть. Это очень приятно и важно. До зимней паузы у нас остается игра в Москве с ЦСКА. Сейчас нужно спокойно подготовиться к этому матчу и отыграть его на максимуме», — приводит слова Аджоева пресс-служба тульского клуба.
Благодаря победе «Арсенал» поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы, набрав 19 очков после 17 матчей.
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