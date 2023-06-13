Гунько: «Ситуация в «Зените» Бакаева не сломит»

Российский тренер Дмитрий Гунько поделился мнением о ситуации полузащитника Зелимхана Бакаева, который оказался в запасе в «Зените».

«Мы виделись с ним зимой на сборах в Эмиратах. Конечно, такой футболист должен играть. А сейчас никто не видит, что он способен делать на поле. Я думаю, что следующий сезон станет для Зелимхана определяющим. Естественно, это не было его желанием — прийти и сесть на лавку. Он очень амбициозный, злой футболист. У него сильный спортивный характер. Думаю, эта ситуация его не сломит. Когда Бакаев появится на поле, он покажет все свои лучшие качества», — цитирует Гунько «Чемпионат».

26-летний футболист выступает за «Зенит» с 2022 года. В минувшем сезоне Бакаев провел 26 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. 9 июня сообщалось, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак хочет, чтобы Бакаев остался в команде.