Габулов отреагировал на возможное назначение Лички в «Динамо»

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов отреагировал на информацию о возможном назначении Марцела Лички на пост главного тренера московского клуба.

«Марцел Личка уже зарекомендовал себя в российском футболе. Он выполнил задачу по выходу «Оренбурга» в премьер-лигу. И в прошедшем чемпионате команда провела достойный сезон. «Оренбург» показывал организованный футбол, который приносил результат — причем вне зависимости от уровня соперника. Конечно, под видение футбола, которое транслирует Личка, необходимы футболисты определенного уровня. «Динамо» потребуется качественное усиление состава — прошедший сезон это подтвердил», — цитирует Габулова «Чемпионат».

13 июня появилась информация о том, что «Динамо» договорилось с «Оренбургом» и выплатит 1 миллион евро в качестве компенсации за переход Лички.

45-летний чешский специалист с 2020 года возглавляет «Оренбург», который под его руководством занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/23.