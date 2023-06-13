Принадлежащий «Ростову» нападающий Соу воспользовался правом не возвращаться в Россию

Нападающий «Ростова» Али Соу, выступающий на правах аренды за «Анкарагюджю», не вернется в Россию этим летом.

В июле прошлого года 28-летний гамбиец воспользовался разрешением ФИФА и приостановил контракт с российским клубом. Соу перешел в «Анкарагюджю», где собирается провести еще один сезон. Его контракт с «Ростовом» рассчитан до 2025 года.

«Эта история не останется незавершенной. Мы снова встретились!» — говорится в сообщении «Анкарагюджю».

В сезоне-2022/23 Али Соу провел 36 матчей в составе «Анкарагюджю», забил 16 мячей и отдал четыре результативные передачи.