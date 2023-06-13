Дмитрий Гунько: «На фундаменте «золотого» «Спартака» можно было строить, но вместо этого все разрушили»

Главный тренер армянского «Урарту» Дмитрий Гунько предположил, почему «Спартак» не получил развития после победы в РПЛ сезона-2016/17.

«Я думаю, в тот сезон все факторы сошлись. Но потом команда явно нуждалась в обновлении. Можно было не декларировать какие-то вещи, а глобально сделать шаг вперед. Посвятить это время формированию нового сильного «Спартака». Разработать стратегию и шаг за шагом ей следовать. Фундамент для этого был очень благоприятный. Болельщики бы все простили и потерпели бы. Можно было строить, а вместо этого все разрушили», — цитирует Гунько «Чемпионат».

В сезоне-2022/23 «Спартак» занял третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка в 30 матчах. С лета 2022 года команду возглавляет испанец Гильермо Абакскаль.