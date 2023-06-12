Гунько: «С нынешним опытом, возглавив первую команду «Спартака», все сделал бы по-другому»
Главный тренер ереванского «Урарту», экс-спартаковец Дмитрий Гунько, выигравший в этом сезоне звания чемпиона и обладателя Кубка Армении, в интервью «СЭ» вспомнил о своей работе главным тренером «Спартака» весной 2014 года.
— С вашим нынешним опытом сделали бы что-то иначе в бытность главным тренером первой команды «Спартака»?
— В этом плане со мной произошли интересные изменения, которые сам в себе заметил. Через год, два, пять лет после работы со «Спартаком» мне задавали тот же вопрос, и всякий раз я отвечал: нет, все сделал бы так же. А теперь, после трех лет в Армении, сказал сам себе: все сделал бы по-другому!
— Ого! И что же?
— Я понял, что работа с молодыми футболистами, а тогда у меня был только такой опыт, и со взрослыми игроками, причем топ-уровня для своей страны, — это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Прочувствовал это до конца, только когда длительно работал с профессиональными командами: сперва чуть-чуть в «Химках», затем намного дольше — здесь, в Армении.
На тот момент, когда возглавил «Спартак», я думал, что главное — это организация учебно-тренировочного процесса. Ты приходишь, говоришь: «Сегодня мы делаем это и это», — они кивают головами и делают, а потом стараются повторить то же самое в игре. Но так обстоит дело в молодежке, где нет такого давления результата и болельщиков.
А во взрослой на первый план во многом выходят психологические факторы. Мотивация игроков, взаимоотношения с партнерами и тренером; доверие к нему и к тому, что мы делаем; подтверждение этого результатами. Это все влияет на футболистов. Ты должен понимать, что они работали уже со многими тренерами и не будут автоматически принимать на веру каждое твое слово. Они должны чувствовать, что к ним относятся справедливо, дают равные шансы с остальными, а для этого ты должен объяснять, доказывать, находиться в постоянном процессе взаимодействия.
Я же тогда думал, что сейчас приду, мы сделаем этот «квадрат», отработаем ту или иную комбинацию и взаимодействие, после чего выйдем и обыграем «Краснодар». Приехали туда — и получили четыре сухих мяча. Это стало холодным душем, и работать стало сложнее. Далее сыграли 0:0 с «Локомотивом», проиграли дома 0:1 «Уралу»... С моим нынешним опытом акценты в работе расставил бы по-другому, — сказал Гунько.
Гунько был исполняющим обязанности тренера «Спартака» с марта по июнь 2014 года. Под его руководством красно-белые заняли шестое место в РПЛ в сезоне-2013/14.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9