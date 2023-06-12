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Сегодня, 10:00

Гунько: «С нынешним опытом, возглавив первую команду «Спартака», все сделал бы по-другому»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Дмитрий Гунько.
Фото ФК «Урарту»

Главный тренер ереванского «Урарту», экс-спартаковец Дмитрий Гунько, выигравший в этом сезоне звания чемпиона и обладателя Кубка Армении, в интервью «СЭ» вспомнил о своей работе главным тренером «Спартака» весной 2014 года.

— С вашим нынешним опытом сделали бы что-то иначе в бытность главным тренером первой команды «Спартака»?

— В этом плане со мной произошли интересные изменения, которые сам в себе заметил. Через год, два, пять лет после работы со «Спартаком» мне задавали тот же вопрос, и всякий раз я отвечал: нет, все сделал бы так же. А теперь, после трех лет в Армении, сказал сам себе: все сделал бы по-другому!

— Ого! И что же?

— Я понял, что работа с молодыми футболистами, а тогда у меня был только такой опыт, и со взрослыми игроками, причем топ-уровня для своей страны, — это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Прочувствовал это до конца, только когда длительно работал с профессиональными командами: сперва чуть-чуть в «Химках», затем намного дольше — здесь, в Армении.

На тот момент, когда возглавил «Спартак», я думал, что главное — это организация учебно-тренировочного процесса. Ты приходишь, говоришь: «Сегодня мы делаем это и это», — они кивают головами и делают, а потом стараются повторить то же самое в игре. Но так обстоит дело в молодежке, где нет такого давления результата и болельщиков.

А во взрослой на первый план во многом выходят психологические факторы. Мотивация игроков, взаимоотношения с партнерами и тренером; доверие к нему и к тому, что мы делаем; подтверждение этого результатами. Это все влияет на футболистов. Ты должен понимать, что они работали уже со многими тренерами и не будут автоматически принимать на веру каждое твое слово. Они должны чувствовать, что к ним относятся справедливо, дают равные шансы с остальными, а для этого ты должен объяснять, доказывать, находиться в постоянном процессе взаимодействия.

Я же тогда думал, что сейчас приду, мы сделаем этот «квадрат», отработаем ту или иную комбинацию и взаимодействие, после чего выйдем и обыграем «Краснодар». Приехали туда — и получили четыре сухих мяча. Это стало холодным душем, и работать стало сложнее. Далее сыграли 0:0 с «Локомотивом», проиграли дома 0:1 «Уралу»... С моим нынешним опытом акценты в работе расставил бы по-другому, — сказал Гунько.

Гунько был исполняющим обязанности тренера «Спартака» с марта по июнь 2014 года. Под его руководством красно-белые заняли шестое место в РПЛ в сезоне-2013/14.

Полностью интервью Дмитрия Гунько читайте на сайте «СЭ».

Дмитрий Гунько
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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Зенит

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Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
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Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
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