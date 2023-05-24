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Гунько: «Фильм о Черенкове в любом случае получится интересным, потому что это был выдающийся футболист»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Гунько рассказал, как относится к инициативе съемок фильма о бывшем полузащитнике красно-белых Федоре Черенкове.

«Замечательно отношусь. Это легенда московского «Спартака». Фильм в любом случае получится интересным, потому что это был выдающийся футболист и личность. Я конечно видел игру Черенкова, и он меня тренировал, когда я был футболистом. Я думаю, что сейчас есть много людей, которые могут рассказать о нем. Это Сергей Юрьевич Родионов, Ринат Файзрахманович Дасаев, его дочь Настя. Это все близкие люди, которые его знали», — приводит «Спорт День за Днем» слова Гунько.

Также он ответил на вопрос, может ли в фильме быть Валерий Лобановский, как олицетворение главного соперника «Спартака» тех времен.

«Почему нет? В фильме должно быть все то, что сопровождало жизнь футболиста», — добавил экс-защитник.

Ранее сообщалось, что съемки фильма начнутся в июле, а завершатся в сентябре.

Черенков скончался в 2014 году. Он становился трехкратным чемпионом СССР, чемпионом России, а также бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gunko-lobanovskiy-v-filme-o-cherenkove-pochemu-net
Дмитрий Гунько
Федор Черенков
ФК Спартак (Москва)
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2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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