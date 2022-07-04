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Губерниев: «Если бы я был футболистом, то у Сутормина не было бы шансов играть в основном составе»

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Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление защитника «Зенита» Алексея Сутормина.

«Если бы я был футболистом, то у Сутормина не было бы шансов играть в основном составе. Это называется ткнуть пальцем в небо. Рассудит чемпионат. Мне сорок семь, если бы я сейчас играл в футбол, то Сутормин подо мной сидел на лавке. Сейчас разговор в пользу бедных: кто кому конкурент, кто кому не конкурент. На месте Сутормина я бы задумался, потому что я играю в футбол лучше, чем он. Алексей бы сидел на лавке, а сорокасемилетний играл бы в основе», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее защитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» заявил, что не считает «Спартак» конкурентом за чемпионство в следующем сезоне.

Алексей Сутормин. «Моя мама обнимала Дзюбу и думала, что это актер!» Сутормин — о Дэдпуле, «Зените» и Суперкубке

Алексей Сутормин
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
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