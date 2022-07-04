Губерниев: «Если бы я был футболистом, то у Сутормина не было бы шансов играть в основном составе»
Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление защитника «Зенита» Алексея Сутормина.
«Если бы я был футболистом, то у Сутормина не было бы шансов играть в основном составе. Это называется ткнуть пальцем в небо. Рассудит чемпионат. Мне сорок семь, если бы я сейчас играл в футбол, то Сутормин подо мной сидел на лавке. Сейчас разговор в пользу бедных: кто кому конкурент, кто кому не конкурент. На месте Сутормина я бы задумался, потому что я играю в футбол лучше, чем он. Алексей бы сидел на лавке, а сорокасемилетний играл бы в основе», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
Ранее защитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» заявил, что не считает «Спартак» конкурентом за чемпионство в следующем сезоне.
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4
|Краснодар
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5
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6
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7
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8
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
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|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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