Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:38

Полузащитник «Спартака» Мозес вернулся в Москву и приступает к работе с командой

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Спартака» Виктор Мозес вернулся в Москву и приступает к работе с командой.

23 июня официальный сайт московской команды сообщил, что Мозес не прибыл в расположение «Спартака». В своем заявлении красно-белые уточнили, что 31-летний нигерийский футболист не приостанавливал действие контракта с клубом.

Мозес перешел в «Спартак» в октябре 2020 года на правах аренды из «Челси». Летом 2021 года красно-белые выкупили права на футболиста.

В сезоне-2021/22 нигерийский футболист провел за красно-белых 33 матча, забил три гола и отдал пять результативных передач.

Виктор Мозес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Персики: польза и вред для организма
Военкоматчики шутили: «В танк не влезет». Эксперт рассказал, как и где будет служить вратарь Иван Федотов
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Судьям РПЛ поднимут месячную зарплату. Но гонорары останутся прежними до весны
ЦСКА — «Нижний Новгород»: прогноз на игру Кубка Матч Премьер 4 июля 2022 года
Терюшков: «Лантратов в ближайшем будущем остается в «Химках»
Галактионов: «Позиция «Нижнего Новгорода» по Кубку РПЛ положительная. Такой турнир необходим»
Газзаев высказался об уходе легионеров из ЦСКА: «Эджуке — значительная потеря»
В «Химках» заявили, что не ведут никакую борьбу за Остона Урунова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Судьям РПЛ поднимут месячную зарплату. Но гонорары останутся прежними до весны

Губерниев: «Если бы я был футболистом, то у Сутормина не было бы шансов играть в основном составе»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости