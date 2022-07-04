Полузащитник «Спартака» Мозес вернулся в Москву и приступает к работе с командой

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Спартака» Виктор Мозес вернулся в Москву и приступает к работе с командой.

23 июня официальный сайт московской команды сообщил, что Мозес не прибыл в расположение «Спартака». В своем заявлении красно-белые уточнили, что 31-летний нигерийский футболист не приостанавливал действие контракта с клубом.

Мозес перешел в «Спартак» в октябре 2020 года на правах аренды из «Челси». Летом 2021 года красно-белые выкупили права на футболиста.

В сезоне-2021/22 нигерийский футболист провел за красно-белых 33 матча, забил три гола и отдал пять результативных передач.