Губерниев в день 50-летия нанес символический удар перед матчем «Локомотива» с «Крыльями»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в день юбилея нанес символический удар по мячу перед матчем «Локомотива» против «Крыльев Советов» в 11-м туре РПЛ.

6 октября комментатору исполнилось 50 лет.

Губерниев вышел на поле в форме «Локомотива» под 50-м номером. Видео с журналистом опубликовала пресс-служба РПЛ.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Крылья Советов».