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Сегодня, 16:43

Губерниев в день 50-летия нанес символический удар перед матчем «Локомотива» с «Крыльями»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Телекомментатор Дмитрий Губерниев в день юбилея нанес символический удар по мячу перед матчем «Локомотива» против «Крыльев Советов» в 11-м туре РПЛ.

6 октября комментатору исполнилось 50 лет.

Губерниев вышел на поле в форме «Локомотива» под 50-м номером. Видео с журналистом опубликовала пресс-служба РПЛ.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Крылья Советов».

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
06 окт, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Крылья Советов

Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Губерниев
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 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
2
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
3
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
6
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
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