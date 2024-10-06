Лукас Ловат — о положении «Ахмата» в РПЛ: «Мы обязательно выберемся»

Защитник «Ахмата» Лукас Ловат прокомментировал настроение внутри команды из-за положения в турнирной таблице РПЛ.

«Конечно, тяжело наблюдать, где мы находимся. Но это по-прежнему исправимо. Мы обязательно выберемся», — цитирует Ловата Sport24.

После 11 матчей грозненцы с 6 очками занимают последнее место в таблице. «Ахмат» не одержал ни одной победы в текущем розыгрыше РПЛ.