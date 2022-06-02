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В «Локомотиве» ответили на заявление Мещерякова об убыточности клуба в 2021 году

Иван Торопцев
Корреспондент
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Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко ответил бывшему председателю совета директоров клуба Анатолию Мещерякову, который назвал трансферные расходы главной причиной убытков команды в 2021 году.

«Локомотив» был назван самым убыточным клубом Тинькофф РПЛ в 2021 году.

«В целом с финансовой точки зрения приобретения — это не убытки. Это не только расходы, но и инвестиции. В нашем случае были приобретены игроки, на рост стоимости которых мы можем рассчитывать. Расходы на покупку игроков растянуты на 4-5 лет, это не единовременные выплаты.
Сумма, потраченная в 2021 году на приобретение новичков, в несколько раз меньше убытка прошлого года. А вот расторжение контрактов с ранее приобретёнными игроками, многие из которых в клубе не играли, находясь в арендах, но при этом получали зарплаты, попадает в формирование общего убытка», — приводит «Чемпионат» слова Леонченко.

Чистый убыток «Локомотива» в 2021 году до уплаты налогов составил 2,282 миллиарда рублей — больше, чем у всех других клубов премьер-лиги.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4713699-mescheryakov-obyasnil-pochemu-lokomotiv-byl-nazvan-samym-ubytochnym-klubom-rpl-2021-goda.html

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5
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