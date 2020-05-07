Губерниев надеется, что Семин останется главным тренером «Локомотива»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале выразил надежду, что Юрий Семин останется на посту главного тренера «Локомотива». Он пошутил, что журналистам нужен кандидат на «лучшего тренера» по итогам года.

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«Я за то, чтобы Семин остался в «Локомотиве»! Кто же тогда будет лучшим тренером 2020 по версии Федерации спортивных журналистов России?» — написал Губерниев.

Ранее Губерниев дал интервью «СЭ», в котором еще раз рассказал о своих отношениях с главным тренером «Локомотива».