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Губерниев надеется, что Семин останется главным тренером «Локомотива»

14:53
Юрий Семин и Дмитрий Губерниев. Фото "СЭ"
Юрий Семин и Дмитрий Губерниев. Фото "СЭ"
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале выразил надежду, что Юрий Семин останется на посту главного тренера «Локомотива». Он пошутил, что журналистам нужен кандидат на «лучшего тренера» по итогам года.

Все о конфликте Губерниева и Семина можно прочитать здесь

«Я за то, чтобы Семин остался в «Локомотиве»! Кто же тогда будет лучшим тренером 2020 по версии Федерации спортивных журналистов России?» — написал Губерниев.

Ранее Губерниев дал интервью «СЭ», в котором еще раз рассказал о своих отношениях с главным тренером «Локомотива».

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