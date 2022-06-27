Губернатор Воронежской области Александр Гусев совершил обход стадиона «Факела»

Губернатор Воронежской области Александ Гусев совершил обход Центрального стадиона профсоюзов, который готовят к проведению матчей Российской премьер-лиги, сообщает пресс-служба «Факела».

Поврежденные участки газона на футбольном поле уже заменены, готовые к монтажу LED-панели уже стоят возле Восточной трибуны. Новые прожекторы уже вовсю устанавливаются на осветительные мачты, СКУД установлена на Центральной трибуне, возведены соответствующие павильоны возле Южной и Северной трибун. Установлена профессиональная спортивная мебель в раздевалках, после установки новых ламп освещение в них соответствует требованиям РПЛ. Установлены кресла в зону мест повышенной комфортности, завтра начнется монтаж камерных площадок для работы операторов основного вещателя.

Работы по устранению замечаний ведутся в строгом соответствии с установленными сроками.