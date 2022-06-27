Губернатор Воронежской области Александр Гусев совершил обход стадиона «Факела»
Губернатор Воронежской области Александ Гусев совершил обход Центрального стадиона профсоюзов, который готовят к проведению матчей Российской премьер-лиги, сообщает пресс-служба «Факела».
Поврежденные участки газона на футбольном поле уже заменены, готовые к монтажу LED-панели уже стоят возле Восточной трибуны. Новые прожекторы уже вовсю устанавливаются на осветительные мачты, СКУД установлена на Центральной трибуне, возведены соответствующие павильоны возле Южной и Северной трибун. Установлена профессиональная спортивная мебель в раздевалках, после установки новых ламп освещение в них соответствует требованиям РПЛ. Установлены кресла в зону мест повышенной комфортности, завтра начнется монтаж камерных площадок для работы операторов основного вещателя.
Работы по устранению замечаний ведутся в строгом соответствии с установленными сроками.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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|0-0
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14
|Торпедо
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|0-0
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15
|Факел
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|0-0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -