Фабрицио Романо: «Джордан Ларссон расторг контракт со «Спартаком»

Источник сообщил, что Джордан Ларссон расторг контракт со «Спартаком»

Нападающий Джордан Ларссон расторг контракт со «Спартаком», утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

24-летний швед уже получил предложения от нескольких европейских клубов.

Ларссон доигрывал прошлый сезон в Швеции, в составе АИКа. В 11 матчах он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Ранее бюро совета ФИФА приняло решение разрешить иностранным игрокам и тренерам продлить приостановку контрактов с клубами из России и Украины до 30 июня 2023 года.

После этого форвард заявил, что не горит желанием возвращаться в «Спартак».

Отметим, что контракт Ларссона с клубом «Спартаком» был рассчитан до 30 июня 2023 года.