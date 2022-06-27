Фабрицио Романо: «Джордан Ларссон расторг контракт со «Спартаком»
Источник сообщил, что Джордан Ларссон расторг контракт со «Спартаком»
Нападающий Джордан Ларссон расторг контракт со «Спартаком», утверждает инсайдер Фабрицио Романо.
24-летний швед уже получил предложения от нескольких европейских клубов.
Ларссон доигрывал прошлый сезон в Швеции, в составе АИКа. В 11 матчах он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
Ранее бюро совета ФИФА приняло решение разрешить иностранным игрокам и тренерам продлить приостановку контрактов с клубами из России и Украины до 30 июня 2023 года.
После этого форвард заявил, что не горит желанием возвращаться в «Спартак».
Отметим, что контракт Ларссона с клубом «Спартаком» был рассчитан до 30 июня 2023 года.
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|Динамо
|0
|0
|0
|0
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|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
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|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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