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Фабрицио Романо: «Джордан Ларссон расторг контракт со «Спартаком»

Источник сообщил, что Джордан Ларссон расторг контракт со «Спартаком»
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Джордан Ларссон.
Фото Социальные сети шведского футболиста.

Нападающий Джордан Ларссон расторг контракт со «Спартаком», утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

24-летний швед уже получил предложения от нескольких европейских клубов.

Ларссон доигрывал прошлый сезон в Швеции, в составе АИКа. В 11 матчах он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Ранее бюро совета ФИФА приняло решение разрешить иностранным игрокам и тренерам продлить приостановку контрактов с клубами из России и Украины до 30 июня 2023 года.

После этого форвард заявил, что не горит желанием возвращаться в «Спартак».

Отметим, что контракт Ларссона с клубом «Спартаком» был рассчитан до 30 июня 2023 года.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Обе забьют - да

11%

1.84
Джордан Ларссон
ФК Спартак (Москва)
26
10
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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