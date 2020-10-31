Губернатор Тульской области раскритиковал Подпалого, но доверяет Аджоеву

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин недоволен работой Сергея Подпалого на посту главного тренера «Арсенала», сообщает newstula.ru. Под руководством специалиста туляки набрали 12 очков в 13 играх и занимают 12-е место в таблице Тинькофф-РПЛ. В сегодняшней игре «Арсенал» уступил «Рубину» 1:3, а в прошлом туре был разгромлен ЦСКА 1:5.

— Сегодня после второго подряд поражения канониров глава региона переговорил с руководством футбольного клуба и выразил недовольство тем, что за два матча команда пропустила 8 мячей, — заявили в пресс-службе Дюмина. — Алексей Дюмин раскритиковал работу тренерского штаба и отметил, что такая команда, как «Арсенал», не должна занимать место внизу турнирной таблицы и показывать такой слабый футбол, как в последних матчах. Глава региона потребовал изменить ситуацию, наладить игру и улучшить позиции команды в премьер-лиге.

При этом он сказал, что доверяет президенту клуба Гураму Аджоеву, который вывел «Арсенал» на новую высоту и сам поднял планку, которую опускать сегодня ни в коем случае нельзя. Алексей Дюмин также как и армия болельщиков тульского «Арсенала» ждет и требует от клуба принципиально другой игры, другого футбола.