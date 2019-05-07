Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в интервью "Известиям" отметил, что пока рано думать о попадании в Лигу Европы. Тульский "Арсенал" идет на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ.

– Футбольный клуб "Арсенал" и ваш регион готовы к Лиге Европы?

– Мы сейчас играем оставшиеся матчи сезона. Показываем свой футбол, насколько получается. Идет чемпионат России, скоро будет ответный матч полуфинала Кубка России. Поэтому еще рано говорить о еврокубках. Не надо пока строить какие-то планы на этот счет. Делу время – потехе час. Мы сейчас нацелены только на оставшиеся три встречи чемпионата и ответный кубковый полуфинал против "Урала".