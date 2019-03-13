Губернатор Ростовской области не исключает отмены концерта группы "Ленинград" на стадионе ЧМ-2018

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что выступление группы "Ленинград" на "Ростов-Арене" может быть отменено. Концерт на стадионе чемпионата мира-2018 запланирован на 6 сентября. Билеты уже давно в продаже и большая их часть уже выкуплена.

– На поле мы никому выступать не разрешим, – приводит donnews.ru слова Голубева. - Что касается "Ленинграда", то тут надо внимательно посмотреть. Не важно сколько там билетов уже продано.

Прошлой осенью вокруг "Ростов Арены" возник скандал из-за выступления репера Басты (ростовчанина Василия Вакуленко). В итоге конфликт удалось уладить: музыкант провел концерт на защищенном специальным покрытием поле стадиона, а "Ростову" не пришлось играть в другом месте.

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