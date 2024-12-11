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Сегодня, 12:05

Гаджиев о словах Макгиди про Махачкалу: «Бред сивой кобылы! Ничего подобного и близко нет»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в комментарии «СЭ» отреагировал на слова экс-полузащитника «Спартака» Эйдена Макгиди о Махачкале.

Бывший игрок красно-белых в интервью «СЭ» назвал выезд в Махачкалу худшим. Шотландец остался недоволен условиями проживания и обстановкой в городе.

«Не забывайте, какое отношение в Европе сейчас к России. Не надо футбольное сообщество отрывать от всех остальных. Все зависит от того, какими глазами ты смотришь. Его слова — бред сивой кобылы. Ничего подобного и близко нет. Например, сейчас в Махачкале здания великолепные. Сколько туристов приезжает в город каждый год? Люди с автоматами? Решает власть, причем в Москве. Если Москва не даст добро, значит, в Махачкале их не будет. Люди с автоматами последний раз были в 1999 году, когда боевики вторгались в республику», — сказал Гаджиев «СЭ».

Гаджиев также ответил на вопрос, что будет с Магкиди, если он приедет в Махачкалу.

«Советский идеолог Суслов говорил, что Дагестан — это кузница межнациональных отношений. И это правильно. Отношение к людям, которые что-то не понимают, нормальное. Сколько людей, столько и мнений. Идеальных людей нет и не будет», — добавил Гаджиев.

С августа 2010 по январь 2014 года Макгиди играл за «Спартак». Он провел за красно-белых 93 матча, забил 13 голов и сделал 28 результативных передач.

Эйден Макгиди
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
Гаджи Гаджиев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
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Динамо Мх – Локомотив
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28.02 00:00
Химки – Факел
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Бителло

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Маркус Вендел

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Зенит

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Муталип Алибеков

Динамо Мх

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