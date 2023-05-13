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13 мая, 23:59

Радченко: «У клубов есть возможности, чтобы создавать конкуренцию «Зениту»

Мария Гусева
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко высказался об уровне конкуренции в РПЛ.

«Очень сложно держать планку на высоком уровне, — цитирует Sport24 Радченко. — Кто говорит, что нет интриги в чемпионате и что и так все понятно — это в пользу бедных. У клубов есть возможности, чтобы создавать конкуренцию «Зениту». Если они не решают свои внутренние проблемы, то о конкуренции и речи не может быть. Группа бразильцев? Да, пожалуйста! С Бразилией мы дружим. Отправляйтесь в Бразилию и покупайте таких же легионеров, как купил «Зенит». Что вам мешает? Есть и другие иностранцы. Но проблема совершенно в другом».

7 мая в матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.

Второе место в турнирной таблице занимает ЦСКА, набрав 54 очка в 27 матчах. На третьей строчке располагается «Ростов» с 50 очками в 26 матчах.

Источник: Sport24
Дмитрий Радченко
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
0
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«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
Химки – Спартак
 1 : 1
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 2 : 2
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 3 : 0
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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П
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