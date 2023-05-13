Радченко: «У клубов есть возможности, чтобы создавать конкуренцию «Зениту»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко высказался об уровне конкуренции в РПЛ.

«Очень сложно держать планку на высоком уровне, — цитирует Sport24 Радченко. — Кто говорит, что нет интриги в чемпионате и что и так все понятно — это в пользу бедных. У клубов есть возможности, чтобы создавать конкуренцию «Зениту». Если они не решают свои внутренние проблемы, то о конкуренции и речи не может быть. Группа бразильцев? Да, пожалуйста! С Бразилией мы дружим. Отправляйтесь в Бразилию и покупайте таких же легионеров, как купил «Зенит». Что вам мешает? Есть и другие иностранцы. Но проблема совершенно в другом».

7 мая в матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.

Второе место в турнирной таблице занимает ЦСКА, набрав 54 очка в 27 матчах. На третьей строчке располагается «Ростов» с 50 очками в 26 матчах.