Григорян подвел итоги работы "Тамбова" на втором сборе

Главный тренер "Тамбова" Александр Григорян подвел итоги работы команды на сборах и поделился планами на оставшиеся дни подготовки перед стартом нового сезона.

– На втором сборе удалось определится, что для нас является основным составом, – сказал Григорян в интервью пресс-службе клуба. – Во всяком случае, мы уже на третий-четвертый день второго сбора начали наигрывать центральных защитников и центральных полузащитников, то есть, ось нашей команды. Серьезно занялись командными действиями в атаке и в обороне. В нашей ситуации нам всегда будет казаться, что мы не успеваем, что нам нужно торопиться.

Действительно не успеваем, потому что времени на то, чтобы сыграться, нужно много. Но торопиться никуда не надо. Нужно понимать, что каждый день, проведенный на тренировке, должен приносить плоды. Можно прибавлять во всех компонентах. Мы, фактически, создаемся заново. Я всегда говорю, что в футбол играют не деньги, не зарплаты, а живые люди.

Нам нужно стать командой, всем поменять группу крови. К сожалению, у нас не будет серьезных спаррингов. И я думаю, что никто не будет против, если мы потратимся на одну позицию. И руководители готовы тратиться, и команда понимает значимость.