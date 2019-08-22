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Григорий Иванов: «Я всегда был против ВАР. После матча ЦСКА — «Локомотив» некоторые ко мне присоединились»

21:45
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Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к системе ВАР. Он часто выступал с ее критикой

— Еще одна болевая тема. Что скажете о появлении видеоарбитров? Сначала, вроде бы, все с энтузиазмом были за, а после матча ЦСКА и «Локомотива» пошли сомнения. Вы выступали за ВАР?

— Нет, я единственный, кто всегда был противником ВАР. Кстати, после матча ЦСКА с «Локомотивом» некоторые ко мне присоединились.

— Кто же, интересно?

— Не буду говорить. Сам от этих людей не слышал, мне просто сказали.

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