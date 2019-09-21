Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «Известиям» признался, что высоко ценит главного тренера команды Дмитрия Парфенова. Также он добавил, что ни один из клубов не обращался за специалистом.

— За главным тренером Дмитрием Парфеновым тоже никто не обращался?

— Не обращались.

— В этом сезоне у клуба был неудачный период, и в СМИ появлялись слухи о вероятной отставке Парфенова. Как вы относились к этим разговорам?

— Я очень хорошо отношусь к нашему Дмитрию Владимировичу, но судьба тренера такова: есть результат — он продолжает работать, нет результата — заканчивает. У меня прекрасные отношения с Парфеновым, я его ценю и уважаю. Как тренер мне он очень нравится. Иногда мы спорим с ним в каких-то вопросах. Но для тренера самый главный показатель — это результат. Когда в Екатеринбурге на День города на стадион приходит 20 тысяч зрителей, а «Урал» проигрывает, конечно, начинаются разные разговоры. Но я всегда выступаю за Дмитрия Владимировича. В прошлом году все было так же. Тогда мы начали очень неудачно, но потом выправили ситуацию. В этот раз хорошо стартовали, но затем немного сбавили. Если вы вспомните, тогда тоже были всякие разные разговоры про Парфенова: «Надо менять, что это за тренер?». Но так будет всегда. Завтра мы проиграем две-три игры, и всё это начнется по новой. Но я знаю, что Парфенов очень сильный тренер, который сделал себя сам, и буду за него.