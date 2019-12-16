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Григорий Иванов: «Не считаю, что наш футбол деградирует»

13:30
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Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» заявил, что не согласен с мнением о деградации российского футбола.

— Почему российские клубы провалились в этом сезоне в еврокубках? Ольга Смородская, например, считает, что наш футбол деградирует.

— Не хотелось бы комментировать чьи-то слова. Я не считаю, что наш футбол деградирует.

— Откуда же тогда такие результаты?

— Мне кажется, надо расширять премьер-лигу. Нам нужно больше играть. Сейчас цена ошибки очень высока, мы редко играем в открытый футбол. При нынешней системе четыре команды могут покинуть премьер-лигу по итогам сезона. И это давит на тренеров, руководителей. Возможно, поэтому мы перестраховываемся, закрываемся. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Григория Иванова — здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/chempionat-rossii-rpl-premer-liga-ural-cska-sudeystvo-ivanov-o-nakazanii-ginera-pogrebnyake-i-arbitrah-1622572/

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