Григорий Иванов: "Надо расширять лигу. Сейчас каждый борется за каждое очко и не показывает красивую игру"

Президент "Урала" Григорий Иванов считает, что российская премьер-лига нуждается в увеличении числа участников. Чемпионат России по футболу в дебютном розыгрыше в 1992 году содержал 20 участников (команды были поделены на группы), в 1993, 1996 и 1997 – 18, в остальные сезоны – по 16.

– Нашим молодым футболистам, которые есть в "Чертаново", в "Спартаке", в "Краснодаре", некогда играть, – сказал Иванов "СЭ". – Нам надо расширять премьер-лигу. Сейчас мы проводим всего 30 матчей и несколько игр в Кубке. Это не уровень. Надо проводить больше игр. Должна быть прослойка команд, которые стоят на вылет, находятся в середине таблицы. Мы все время говорим, что будет болото. Но почему-то в Испании, Италии, Англии хорошо играют и те команды, которые не в первой десятке. А у нас говорят про болото.

Давайте вместе все соберемся, обсудим и будем проводить больше матчей. Например, в "Урале" мы можем поставить молодого футболиста на какие-то игры среди команд премьер-лиги. Но сейчас каждое очко на вес золота. По две команды вылетают и играют переходные матчи. Всем тяжело и каждый бьется за каждое очко. Может быть, у нас из-за этого и футбол не такой зрелищный. Правильно некоторые руководители клубов говорят: "Завтра я вылечу, и в нашем регионе футбола больше не будет". Все это понимают, бьются за очки и не показывают красивую игру. (Арман Мкртчян)