Григалава: «Начало подготовки всегда проходит трудно»

Защитник «Арсенала» Гиа Григалава рассказал, как проходит подготовка команды ко второй части сезона Тинькофф РПЛ.

— Январский сбор в Белеке — это, как правило, тяжелые двухразовые тренировки. Как их переносите?

— Начало подготовки всегда проходит трудно, закладываем фундамент функциональной готовности, — цитирует Григалаву сайт туляков. — Без этого никак нельзя, главное — без травм. В то же время у нас много игровых упражнений, особенно вечером. Беговые упражнения с мячом легче переносятся. Хотя нас еще ждут тяжелые бега. Когда ты уже полностью готов, легче переносишь работу.

— Когда вы выйдете на свой оптимальный уровень?

— Опыт предыдущих лет показывает, что к середине вторых сборов чувствую себя идеально.