Гранат считает, что Скопинцев может заиграть в ведущем европейском чемпионате

Бывший игрок московского «Динамо» Владимир Гранат оценил перспективы защитника бело-голубых Дмитрия Скопинцева для продолжения карьеры в топовой европейской лиге.

«Считаю, что у Дмитрия Скопинцева есть потенциал и перспектива заиграть в одном из топовых европейских чемпионатов, — приводит слова Граната Legalbet. — Тут все зависит от самого Скопинцева. Если такой шанс представится, думаю, им, конечно, стоит воспользоваться. Уровень одного из топ-5 европейских чемпионатов он точно потянет. Иностранные клубы может подкупить то, что Дима индивидуально сильный атакующий защитник, сейчас за рубежом такие футболисты пользуются большим спросом. Скопинцев не боится идти в обыгрыш и при этом достаточно надежен в обороне. Я бы сказал, что это главные качества, на которые могут обратить внимание европейские клубы».

В сезоне-2015/16 Скопинцев выступал за «Лиферинг» во второй по рангу лиге Австрии, провел 13 матчей и результативными действиями не отметился.

Контракт защитника с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 3 миллиона евро.

В этом сезоне 26-летний Скопинцев провел 22 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.