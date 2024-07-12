Гранат признался, что разочарован уходом Шунина из «Динамо»
Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат рассказал о своем отношении к уходу голкипера Антона Шунина из московской команды.
Летом у 37-летнего вратаря истек контракт с бело-голубыми.
«Главное летнее разочарование — непродление Шунина. Наверное, это одна из главных историй последних десятилетий в нашем футболе, что у ЦСКА есть Акинфеев, а у «Динамо» — Шунин. Очень странно, что его не продлили. Это потеря для бело-голубых! Надо ценить своих легенд. Не знаю, почему так произошло», — цитирует Граната Legalbet.
Шунин является воспитанником «Динамо». Он провел за команду 366 матчей за команду, пропустил 408 мячей и 125 раз отыграл на ноль.
Источник: Legalbet
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