Аршавин — о легионерах «Зенита»: «Задача клуба — победить, а кто в составе, не важно»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос о большом количестве легионеров в составе «Зенита».

— В год столетия клуба у «Зенита» два местных футболиста в основе: Васильев и Михаил Кержаков.

— Ну что делать. Пока так. Стоит задача победить. А кто в составе, не важно, — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

В прошлом сезоне «Зенит» завоевал чемпионский титул в шестой раз подряд, опередив «Краснодар» и «Динамо» на 1 очко в таблице.