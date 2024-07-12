Аршавин — о легионерах «Зенита»: «Задача клуба — победить, а кто в составе, не важно»
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос о большом количестве легионеров в составе «Зенита».
— В год столетия клуба у «Зенита» два местных футболиста в основе: Васильев и Михаил Кержаков.
— Ну что делать. Пока так. Стоит задача победить. А кто в составе, не важно, — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».
В прошлом сезоне «Зенит» завоевал чемпионский титул в шестой раз подряд, опередив «Краснодар» и «Динамо» на 1 очко в таблице.
Источник: «РБ Спорт»
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
|0
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|0
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|0-0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
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|0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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