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Аршавин — о легионерах «Зенита»: «Задача клуба — победить, а кто в составе, не важно»

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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос о большом количестве легионеров в составе «Зенита».

— В год столетия клуба у «Зенита» два местных футболиста в основе: Васильев и Михаил Кержаков.

— Ну что делать. Пока так. Стоит задача победить. А кто в составе, не важно, — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

В прошлом сезоне «Зенит» завоевал чемпионский титул в шестой раз подряд, опередив «Краснодар» и «Динамо» на 1 очко в таблице.

Источник: «РБ Спорт»
Андрей Аршавин
Футбол
ФК Зенит
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
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 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
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 - : -
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Ростов – ЦСКА
 - : -
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Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
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 - : -
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