Гранат назвал свинством внезапный уход Варелы из «Динамо»

Экс-футболист «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал новость про уход защитника Гильермо Варелы из клуба.

По информации «СЭ», защитник «Динамо» Варела без предупреждения покинул расположение клуба перед матчем 2-го тура РПЛ против «Торпедо».

«Если Варела действительно сбежал из «Динамо», то это свинство какое-то. Он своими действиями проявил неуважение к клубу и стране. Стоит ли применить санкции к Вареле? Да, можно и подвергнуть Варелу санкциям.

Есть ли замена ему? Да, Сергей Паршивлюк может сыграть на его позиции. За роль правого защитника в «Динамо» я точно не переживаю», — приводит слова Владимира «РБ Спорт».

29-летний уругваец выступает за «Динамо» с октября 2020 года. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2023 года.