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Гранат назвал фаворита в матче между «Динамо» и «Спартаком»

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Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России против «Спартака».

«Выбыл ли «Спартак» в гонке за медали — рассудит футбольное поле. Еще достаточно туров. Если матча три сыграют удачно, то смогут изменить ситуацию. Динамика будет. «Спартак» точно не стоит списывать со счетов. Для меня явный фаворит «Динамо», к тому же это домашняя игра. У команды Лички организованная игра, нежели «Спартак»: постоянные ротации. Красно-белые еще ни одного мяча не забили. Надеюсь, продолжат не забивать в этом туре точно!» — сказал Гранат ODDS.ru.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится в воскресенье, 7 апреля, в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 19.30 мск.

«Динамо» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России с 38 очками, «Спартак» — седьмой с 32 баллами.

Источник: ODDS.ru
Владимир Гранат
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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ЦСКА — «Факел»: Чалов забил первый гол после зимней паузы

ЦСКА разгромил «Факел» в домашнем матче
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
2
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
5
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
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6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
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Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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Спартак

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