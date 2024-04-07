Гранат назвал фаворита в матче между «Динамо» и «Спартаком»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России против «Спартака».

«Выбыл ли «Спартак» в гонке за медали — рассудит футбольное поле. Еще достаточно туров. Если матча три сыграют удачно, то смогут изменить ситуацию. Динамика будет. «Спартак» точно не стоит списывать со счетов. Для меня явный фаворит «Динамо», к тому же это домашняя игра. У команды Лички организованная игра, нежели «Спартак»: постоянные ротации. Красно-белые еще ни одного мяча не забили. Надеюсь, продолжат не забивать в этом туре точно!» — сказал Гранат ODDS.ru.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится в воскресенье, 7 апреля, в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 19.30 мск.

«Динамо» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России с 38 очками, «Спартак» — седьмой с 32 баллами.