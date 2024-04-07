ЦСКА — «Факел»: Чалов забил первый гол после зимней паузы

Нападающий ЦСКА Федор Чалов увеличил преимущество своей команды в матче 23-го тура РПЛ против «Факела» — 4:0.

Форвард отправил мяч в ворота воронежцев после отскока, который произошел после прострела полузащитника красно-синих Кирилла Глебова.

Чалов забил 12-й гол в сезоне-2023/24. Этот мяч стал для нападающего первым после зимней паузы — до этого весной форвард принял участие в 4 матчах ЦСКА во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.