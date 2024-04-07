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Сегодня, 15:52

ЦСКА — «Факел»: Чалов забил первый гол после зимней паузы

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов увеличил преимущество своей команды в матче 23-го тура РПЛ против «Факела» — 4:0.

Форвард отправил мяч в ворота воронежцев после отскока, который произошел после прострела полузащитника красно-синих Кирилла Глебова.

Чалов забил 12-й гол в сезоне-2023/24. Этот мяч стал для нападающего первым после зимней паузы — до этого весной форвард принял участие в 4 матчах ЦСКА во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

Владимир Федотов и&nbsp;Сергей Ташуев. ЦСКА — «Факел»: Чалов сделал счет 4:0. Онлайн-трансляция матча
Россия. Премьер-лига. 23-й тур
07 апр, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
4:1
Факел

0
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ЦСКА — «Факел»: хозяева сделали счет разгромным

Гранат назвал фаворита в матче между «Динамо» и «Спартаком»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
2
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
5
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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