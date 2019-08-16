Реализованы все билеты, выделенные «Спартаком» для болельщиков ЦСКА в гостевой сектор на матч 6-го тура РПЛ, который состоится 19 августа, информирует официальтный сайт армейцев. Продажа осуществлялась исключительно для владельцев абонементов на сезон-2019/20.

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет в понедельник на «Открытие Арене» (начало — в 20.00 по мосоквоскому времени).

Армейцы занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые идут седьмыми.