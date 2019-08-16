Гостевая квота на матч «Спартак» — ЦСКА продана
16 августа 2019, 18:39
Реализованы все билеты, выделенные «Спартаком» для болельщиков ЦСКА в гостевой сектор на матч 6-го тура РПЛ, который состоится 19 августа, информирует официальтный сайт армейцев. Продажа осуществлялась исключительно для владельцев абонементов на сезон-2019/20.
Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет в понедельник на «Открытие Арене» (начало — в 20.00 по мосоквоскому времени).
Армейцы занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые идут седьмыми.
?? Гостевая квота на матч #СпартакЦСКА продана https://t.co/iqL0yetfQI pic.twitter.com/h74wuEGwVU— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 16, 2019
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Динамо" – "Локо" и другие матчи