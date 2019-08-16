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Гостевая квота на матч «Спартак» — ЦСКА продана

16 августа 2019, 18:39

Реализованы все билеты, выделенные «Спартаком» для болельщиков ЦСКА в гостевой сектор на матч 6-го тура РПЛ, который состоится 19 августа, информирует официальтный сайт армейцев. Продажа осуществлялась исключительно для владельцев абонементов на сезон-2019/20.

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет в понедельник на «Открытие Арене» (начало — в 20.00 по мосоквоскому времени).

Армейцы занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые идут седьмыми.

Спартак — ЦСКА

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/gostevaya-kvota-na-match-spartak-pfk-cska-prodana/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Динамо" – "Локо" и другие матчи




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