Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко перешел в "Тюмень" на правах аренды, сообщает сайт армейцев. Соглашение рассчитано до конца сезона 2018/2019.

"Тюмень" занимает 18-е место в Олимп-ФНЛ с 24 очками после 24 туров.

В текущем сезоне 21-летний хавбек сыграл в трех матчах за ЦСКА и отдал одну голевую передачу.

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